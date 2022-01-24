В СНБО Украины заявили об отсутствии оснований для утверждений о подготовке наступления на страну

Киев не видит оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

— Еще раз скажу, что мы не видим каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это невозможно даже физически, — передает ТАСС его слова.

Он подтвердил, перемещение российских войск на своей территории и отметил, что для украинской стороны «это не новость». Данилов подчеркнул, что поводов для паники на Украине нет. Он попросил СМИ снизить накал вокруг ситуации.

Фото: pixabay.com

Отдельно секретарь СНБО сообщил, что на Украине своих сотрудников эвакуируют только три посольства, остальные 49 дипмиссий ничего не предпринимали.

Сегодня глава дипломатии союза Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД заявил, что Евросоюз продолжит дипломатические усилия по диалогу с Россией. Главы МИД ЕС согласились не эвакуировать сотрудников с Украины, добавил он. НАТО направило дополнительные силы в Восточную Европу по причине ситуации вокруг Украины.

Татьяна Леухина