Казань попала в пятерку самых привлекательных городов России для гостиничного бизнеса

Казань оказалась на 4-м месте в рейтинге самых привлекательных для гостиничного бизнеса городов России. Его составили эксперты компании Cushman & Wakefield.

Они опросили российских и международных участников гостиничного рынка в конце 2021 года. Респондентам предлагалось оценить привлекательность городов для открытия в них гостиниц сети. Они выставляли каждому городу баллы от 1 до 10, а после для каждого города был высчитан средний балл.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первое место занял Санкт-Петербург (10 баллов). Затем следуют Москва (9,5), Сочи (8,7), Казань (8,4), Ростов-на-Дону (8).

В прошлом году столицу Татарстана посетили 3 млн туристов. Чаще всего в город приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В новогодние праздники Татарстан посетили 140 тысяч туристов. С 2 по 9 января загрузка отелей составила 90%.

Татьяна Леухина