В Татарстане составили первые электронные паспорта на башню Сююмбике и усадьбу Бакировых

В Татарстане в прошлом году составили первые цифровые паспорта на два объекта культурного наследия — башню Сююмбике и усадьбу Бакировых. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на коллегии ведомства.

Технология паспортов позволяет определить координаты объекта с помощью сканера в сотне миллионов точек, а погрешность составляет всего пару миллиметров.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале прошлого года Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выражал озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. При мониторинге ее состояния использовалась лазерная технология. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина