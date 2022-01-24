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В Татарстане составили первые электронные паспорта на башню Сююмбике и усадьбу Бакировых

19:59, 24.01.2022
В Татарстане составили первые электронные паспорта на башню Сююмбике и усадьбу Бакировых
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в прошлом году составили первые цифровые паспорта на два объекта культурного наследия — башню Сююмбике и усадьбу Бакировых. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на коллегии ведомства.

Технология паспортов позволяет определить координаты объекта с помощью сканера в сотне миллионов точек, а погрешность составляет всего пару миллиметров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале прошлого года Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выражал озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. При мониторинге ее состояния использовалась лазерная технология. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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