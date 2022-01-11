Главное о коронавирусе на 11 января: пятая волна в РФ, татарстанцы назвали QR-коды главным событием 2021 года
В новогодние праздники скорая помощь в Челнах выполнила более 5 тысяч вызовов
- За прошедшие сутки в Татарстане от COVID-19 умерли пять человек. Это женщина 1938 года рождения и мужчины 1971, 1950, 1953, 1941 годов рождения.
- Этим утром в электротранспорте Казани выявили 14 человек без QR-кодов. Восемь пассажиров пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще шесть — в метро. Сам утренний час пик обошелся без участия полицейских.
- Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Татарстана, какие события 2021 года им запомнились больше всего. По его итогам 71% опрошенных признали, что сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Более заметным это событие стало для женщин, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).
- В 2021 году у 15 пассажиров, прибывших в Татарстан из-за границы, выявили признаки инфекционных болезней. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора РТ. За прошедший год специалисты ведомства досмотрели 2 997 самолетов и 566 149 пассажиров, прибывших из других стран, в том числе 107 004 иностранца.
- Комитетом по транспорту МКУ «Организатор пассажирских перевозок» в ходе проверок 10 января было выявлено 645 пассажиров без средств индивидуальной защиты. После замечаний все пассажиры надели маски. Всего было проверено 455 единиц общественного транспорта, проверка проходила на 6 контрольных точках. За декабрь 2021 года проверка проводилась на 130 контрольных точках и было проверено 8 583 единицы общественного транспорта, в которых 11 365 пассажиров находились без средств индивидуальной защиты.
- В Набережных Челнах в новогодние праздники скорая помощь выполнила более 5 тысяч вызовов. Наибольшая нагрузка пришлась на 2 и 3 января. В эти дни бригады принимали более 600 вызовов в течение смены. По словам заведующего подстанцией №1 Святослава Веретенникова, вызовы поступали по разным причинам: сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, ОРЗ, травмы.
- В Набережных Челнах первый компонент вакцины от COVID-19 получили 262 484, второй компонент — 206 784 человека. По словам начальника Управления здравоохранения Челнов Александра Николаева, в праздничные дни пункты вакцинации в городе работали в штатном режиме.
На Кипре признали вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки
- Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что «дельтакрон», который был обнаружен на Кипре, рано считать новым штаммом COVID-19. По его словам, из-за несоблюдения правил работы в лаборатории могло произойти загрязнение одних образцов другими.
- В Оренбургской области обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19. Заболевшая жительница области вернулась с отдыха в Египте. С 4 января 2022 года пациентка вместе с семьей находятся в изоляции дома под постоянным наблюдением врачей.
- Евросоюз может открыть границы для российских туристов весной 2022 года. Об этом сообщил директор Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандер. По его словам, российские туристы составляют важную часть рынка, так как 74% поездок приходится на европейские страны, но все это будет зависеть от одобрения ВОЗ российской вакцины «Спутник V».
- Внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что омикрон-штамм COVID-19 адаптируется за счет непривитого населения. По ее словам, вакцинация эффективна в борьбе с омикроном, так как она спасает от тяжелого течения болезни и летального исхода.
- Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна распространения COVID-19 в России может наступить в конце января. Он также допускает, что для борьбы с новым штаммом необходима модернизация уже имеющихся вакцин.
- На Кипре признали вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки для российских туристов. Отмечается, что это касается только тех приезжих, которые ранее завершили курс вакцинации российской вакциной «Спутник V». Если человек привился только один раз препаратом «Спутник Лайт», то он не сможет въехать на Кипр.
- Народный артист РСФСР Леонид Куравлев был госпитализирован в госпиталь в Коммунарке с пневмонией, об этом сообщил его сын Василий Куравлев. В самой больнице заявили, что он был госпитализирован еще 5 января. Тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, актер находится в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша спрогнозировал рост заболевания новым штаммом COVID-19 в регионе в конце января. Он поручил подготовить систему здравоохранения и подчеркнул необходимость продолжения профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Всего в больницах региона развернуто 1 350 инфекционных коек, а 827 пациентов проходят лечение.
- Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что внесет предложение об отмене системы QR-кодов в регионе с 15 января. По его мнению, до изменения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе сохранять систему QR-кодов — бессмысленно.
- В Роспотребнадзоре ответили на главные вопросы о постковидном синдроме. По их словам, он может длиться от полгода и более, а сами пациенты в этот период чаще всего жалуются на одышку, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения. При появлении симптомов необходимо обратитьсяк врачу, который назначит необходимый курс лечения.
- Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом. По его словам, вирус в организме таких людей мутирует в несколько раз быстрее, чем у остальных. Вакцинация среди них должна проводиться гораздо чаще, так как прививка для таких пациентов обладает низким эффектом.
- С 1 февраля для заселения в пермские санатории будет необходимо иметь сертификат о прохождении вакцинации. Такое решение власти Пермского края приняли после продления текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции до 31 января 2022 года.
ВОЗ: ближайшие три месяца станут трудными
В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 310 483 235 человек, 5 495 383 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (61 558 085). На второй строчке — Индия (35 875 790), на третьей — Бразилия (22 563 104), на четвертой — Великобритания (14 709 639), на пятой — Россия, (10 485 705, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (839 497). За ними следуют Бразилия (620 366), Индия (484 213), Россия (310 513) и Мексика (300 334).
- Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что выявленный на Кипре штамм «дельтакрон», мог появиться от загрязнения образца во время секвенирования. По ее словам, этот штамм не является комбинацией двух вариантов вируса. Она призвала не использовать «дельтакрон» и «флурон», означающие одновременное заболевание гриппом и COVID-19.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро заявил, что ближайшие три месяца станут трудными из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. По его словам, коронавирус будет мутировать и развиваться, а многие страны не имеют возможности ввести серьезные ограничения.
- Ученые Хельсинкского университета создали препарат, который способен обеспечить эффективную краткосрочную защиту против COVID-19. Получившееся соединение TriSb92 защищает от коронавируса в течение восьми часов после контакта с больным человеком, а его действие начинается сразу после назального введение в организм.
- Британские биологи обнаружили, что при некоторых видах простуды у человека может формироваться клеточный иммунитет, который способен подавить и COVID-19. По их словам, такое возможно, когда иммунные клетки атакуют внутренние регионы вируса, а не белковые шипы на его оболочке. Два года назад они отмечали, что простуда может снижать вероятность заболевания гриппом.
- Глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина способная подавить омикрон — штамма COVID-19, будет готова в марте. По его словам, она так же будет эффективна и против других штаммов вируса, но есть вероятность, что вакцина против омикрона может и не понадобиться.
- Представитель Минздрава Польши Войчех Андрусевич заявил, что в стране произошли первые случае смерти от заражения омикрон — штаммом COVID-19. По его словам, скончались двое мужчин 92 и 85 лет, они не были вакцинированы.
- В Великобритании шведский ритейлер IKEA сократил больничные выплаты непривитым от COVID-19 сотрудникам, которые вынуждены уходить на самоизоляцию из-за контактов с заразившимися. Не вакцинированные сотрудники будут получать минимальные по закону 96,35 фунтов ($130,48) в неделю вместо 400 или 450 фунтов. Работники, прошедшие вакцинацию или имеющие медотвод будут получать все полагающиеся выплаты.
- Ученые Университетской клиники Копенгагена в ходе исследования выяснили, что вакцинация от гриппа не влияет на риск заражения COVID-19, а также она не способна приводить к тяжелому течению болезни. Всего в исследовании приняли участие более 46 000 работников здравоохранения Дании.
- Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в стране будут вводится новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Предприятия общепита с 14 января будут закрываться не позднее 23:00, также вводится ограничение по количеству человек в помещении в одной компании — не более восьми. Учебным заведениям рекомендуется переход на дистанционное обучение.
- В Индии С 11 января вступают в силу новые правила въезда на территорию страны. Теперь всех туристов ожидает несколько ПЦР-тестов и недельный карантин. Первый тест необходимо сдать за 72 часа до посадки в самолет. Второй будет сделан по прибытию в страну и на восьмой день карантина. Если результат будет положительным человека оставят на домашний карантин или переведут в госпиталь.
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