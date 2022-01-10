В Евросоюзе надеются на открытие границ для россиян уже весной

Евросоюз может открыть границы для российских туристов весной 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.

По его словам, 74% поездок россиян приходится на европейские страны, поэтому российские туристы играют очень важную роль для рынка. Сантандер надеется, что граждане РФ смогут снова посещать ЕС этой весной, но многое зависит от одобрения ВОЗ российской вакцины «Спутник V».

В конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявил, что организация сможет провести инспекцию вакцины в феврале 2022 года при условии подачи необходимых документов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце декабря сообщалось, что по итогам 2021 года туристическая отрасль России недополучила 1,2 трлн рублей.

Дарья Акимова