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В Татарстане от COVID-19 скончались еще пять человек

11:49, 10.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от COVID-19 скончались еще пять человек
Фото: Максим Платонов

Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Татарстана. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, от инфекции скончались женщина 1938 года рождения и мужчины 1971, 1950, 1953, 1941 годов рождения. В общей сложности от COVID-19 скончался 1 491 татарстанец.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в республике выявили 99 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности коронавирусом заболели 43 646 жителей республики. За все время пандемии выздоровел 36 861 человек, в том числе 44 — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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