В ВОЗ предупредили, что ситуация с COVID-19 будет тяжелой в течение трех месяцев

Фото: Максим Платонов (архив)

Ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой на протяжении следующих трех месяцев. Об этом предупредил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

Окончание пандемии уже есть в поле зрения, но его еще не достигли. Мир ждет несколько волн заболеваемости COVID-19.

— Боюсь, мы бежим марафонскую дистанцию, но пока рано говорить, что мы близки к концу, — заявил Набарро в эфире телеканала Sky News.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в ближайшее время в России может произойти подъем заболеваемости коронавирусом. Это может быть связано со штаммом «омикрон».



Начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов предупредил о способности нового варианта объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.

Татьяна Леухина