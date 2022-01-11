Ученые узнали, как обычная простуда может защитить от COVID-19

Люди с высоким уровнем T-клеток (лимфоциты, играющие ключевую роль в иммунном ответе) от обычной простуды менее подвержены заражению COVID-19. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона.

Ранее исследования показывали, что T-клетки, образованные от других коронавирусов, могут распознавать SARS-CoV-2. Сейчас ученые выясняли, каким образом наличие T-клеток влияет на то, заражается человек COVID-19 или нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Они исследовали 52 человека, которые жили вместе с человеком, с положительным ПЦР-тестом на COVID. Участники исследования сдали ПЦР-тесты на 4-й и 7-й день после контакта, чтобы выяснить заразились они или нет. Выяснилось, что у 26 участников, которые не заразились, уровень T-клеток был значительно выше, чем у остальных 26 человек, которые все же заболели COVID-19, передает «РИА Новости».

О том, что простуда может немного защитить от COVID-19, ученые начали говорить в начале прошлого года. Научный сотрудник Института экспериментальной медицины Уэллком-Вольфсона Королевского университета Белфаста подробнее рассказывал о механизме защиты от вируса.



Татьяна Леухина