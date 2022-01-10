В ВОЗ объяснили причину появления штамма «Дельтакрон»

Штамм «Дельтакрон», выявленный на Кипре, мог возникнуть как результат загрязнения образца во время секвенирования. Вероятно, он не является комбинацией двух вариантов вируса, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Она призвала не использовать понятия «дельтакрон», а также «флурон», означающий одновременное заболевание гриппом и COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. «Дельтакрон», вероятно, является загрязнением образца во время секвенирования, - написала она в Twitter.

Ранее группа ученых факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса — «дельтакрон». Они посчитали, что этом варианте сочетаются некоторые мутации «дельты» и «омикрона». При этом власти заявили, что «дельтакрон» не вызывает озабоченности у них.



Татьяна Леухина