В новогодние праздники скорая помощь Челнов выполнила более 5 тысяч вызовов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах подвели итоги работы скорой помощи в новогодние праздники. Наибольшая нагрузка пришлась на 2 и 3 января. В эти дни бригады принимали более 600 вызовов в течение смены.

Как сообщил заведующий подстанцией №1 Святослав Веретенников, вызовы поступали по разным причинам: сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, ОРЗ, травмы.

Фото: Максим Платонов (архив)

В общей сложности в период новогодних праздников медицинские работники осуществили свыше пяти тысяч вызовов. 32 бригады скорой помощи работали круглосуточно. В диспетчерском отделении одновременно работали восемь операторов, передают chelny-biz.

Несколько дней назад сообщалось, что в столице Татарстана в новогодние праздники возросло количество обращений за медицинской помощью. Так, по словам медиков, каждый день поступало более 1,5 тысячи вызовов. Например, участились обращения по поводу обморожений.

Диана Жиленкова