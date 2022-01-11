В утренний час пик в казанском электротранспорте обнаружили 14 пассажиров без QR-кодов

Этим утром в электротранспорте Казани выявили 14 человек без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».



Из них восемь пассажиров пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще шесть — в метро. Отмечается, что утренний час пик обошелся без участия полицейских.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, продолжаются проверки соблюдения масочного режима в электротранспорте. Так, этим утром было обнаружено 35 пассажиров без маски. 20 человек после замечания надели средство индивидуальной защиты, еще 15 горожан покинули пассажирский салон.

Вчера сообщалось, что в новогодние праздники в казанском электротранспорте обнаружили 50 человек без QR-кодов. В отношении двух горожан сотрудники полиции составили административные протоколы.

Диана Жиленкова