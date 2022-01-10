В Оренбургской области обнаружен первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон»

Фото: Максим Платонов

В граничащей с Татарстаном Оренбургской области выявлен первый в регионе случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте областного Минздрава.

По имеющимся данным, заболевшая им жительница области вернулась с отдыха в Египте. С 4 января 2022 года пациентка и вся ее семья находятся в изоляции дома под постоянным наблюдением медработников.

Отмечается, что клинических проявлений заболевания у женщины нет, и она прошла полный курс вакцинации от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Ранее руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в ближайшее время в России может произойти подъем заболеваемости коронавирусом. И связано это с «омикроном».

Дарья Акимова