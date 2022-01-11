Вирусолог Альтштейн предупредил о пятой волне заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Максим Платонов (архив)

В России пятая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце января или начале февраля. Таким мнением поделился вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, причиной является распространение штамма «омикрон». Хотя новый вариант вируса уже есть в России, пока что он недостаточно распространился, чего нельзя сказать о других странах, где наблюдается высокая заболеваемость.

Фото: Максим Платонов (архив)

Альтштейн отметил, что омикрон-штамм характеризуется более низкой летальностью. Тем не менее медицинской сфере необходимо приготовиться к высоким нагрузкам, передает Lenta.ru.

Недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что ситуация с коронавирусом будет тяжелой в течение трех месяцев. Перед окончанием пандемии мир столкнется с еще несколькими волнами заболеваемости.

Диана Жиленкова