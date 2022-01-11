Кипр признал вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустера для туристов из России

Фото: Максим Платонов

На Кипре признали вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки для российских туристов. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что это касается только тех приезжих, которые ранее завершили курс вакцинации российской вакциной «Спутник V». Если человек привился только один раз препаратом «Спутник Лайт», то он не сможет въехать на Кипр.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, можно ехать на Кипр сразу после проведения вакцинации. Ранее необходимо было ждать две недели после прививки.

Несколько дней назад группа ученых факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который состоит, соответственно, из штаммов «дельта» и «омикрон». Позднее в Роспотребнадзоре усомнились в подлинности открытия. В ведомстве заявили, что в лаборатории могло произойти загрязнение одних образцов другими.

Диана Жиленкова