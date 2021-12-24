Главное о коронавирусе на 24 декабря: пожар в ковидной больнице Астрахани, каникулы продлевать не будут

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В Казани открылась дезинфекционная станция

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 97 заболевших COVID-19. Всего на 24 декабря в республике зарегистрировано 42 060 случаев заражения коронавирусом. Вылечись за минувшие сутки 170 татарстанцев, всего — 35 497.



В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Жертвами стали женщины 1939, 1945, 1946, 1947, 1950 годов рождения и мужчина 1961 года рождения.

В Казани открылась новая дезинфекционная станция на улице Дементьева. В двухэтажном здании общей площадью 1 480 кв. метров располагается шлюз, лаборатория контроля качества дезинфекции и дезкамера. В дезкамере осуществляется очистка вещей инфицированного человека, таких как подушки или одеяла. Также станция занимается обработкой очагов инфекций дома, в рабочих коллективах, школах и детских садах.

Фото: kzn.ru

В Татарстане после введения обязательной вакцинации против COVID-19 привили 1 миллион 150 тысяч человек. Всего сделали прививку 2,270 млн татарстанцев, 50% из них — после выхода постановления. Такой охват составляет 74% и является очень хорошим показателем.



31 декабря в офисах МФЦ Татарстана — выходной день. В течение новогодних праздников они будут оказывать только одну услугу — это печать сертификатов о вакцинации против COVID-19. 2—9 января в Казани будут работать офисы МФЦ с 10.00 до 16.00 «Зареченский» (ул. Чистопольская, 5), «Московский» (ул. Кулахметова, 25/1), «Советский» (проспект Победы, 214). В Челнах 2—8 января будет работать офис «Центральный» (бульвар Кол Гали, 25е) с 10.00 до 16.00. В других городах и районах республики офисы будут работать также 2—8 января с 10.00 до 16.00. Прием по остальным услугам осуществляться не будет.

В 2021 году остров-град Свияжск посетили около 900 тысяч туристов, превысив показатели до наступления пандемии COVID-19. Перед введением ограничительных мер в 2019 году на острове побывали 700 тыс. туристов, а в 2020 году этот показатель упал до 480 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru

Кафе Madame Pavlova, которое отказалось проверять QR-коды у посетителей в начале декабря, было оштрафовано еще на 30 тыс. руб. Владелицу Раилю Шайхиеву обвинили по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

В нескольких регионах России смягчили ограничения из-за COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 703 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 10 343 353 зараженных.



Вылечились от коронавируса за последние сутки 41 213 пациентов. Всего в связи с выздоровлением за время пандемии в стране выписали 9 180 379 человек.



Умерли от COVID-19 за последние сутки 998 россиян. Общее количество жертв коронавируса в России достигло 302 269 человек.

В Астрахани произошел пожар в реанимации коронавирусной больницы. Сообщается о двух погибших. Пожар начался на первом этаже областной инфекционной больницы им. Ничоги и охватил площадь в 15 квадратных метров.

В нескольких регионах России смягчили ограничительные меры из-за COVID-19. В Тульской области до 9 января отменили обязательное наличие QR-кода в кафе и ресторанах, также временно отменяются QR-коды при посещении фитнес-центров и бассейнов. В Ставрополье до 20 января приостановили действие системы QR-кодов для посещения общественных мест. В Крыму до 20 января разрешено посещать ТЦ без QR-кодов.

Врач Мясников сообщил, что внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 cможет затормозить распространение омикрон-штамма. Он также предостерег россиян от самолечения, подчеркнув, что лучше лучшим способом предотвратить заражение является вакцинация.

Фото: kt.kz

В Мурманской области был выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19. Семья, проживавшая за границей, приехала к своим родственникам, но результат тестирования оказался положительным. Дальнейшее исследование выявило наличие омикрон-штамма, и семья была отправлена на самоизоляцию.

В российских медучреждениях больше 183 тысяч коек остаются перепрофилированными для лечения пациентов с COVID-19. Эффективный мониторинг заболеваемости помогает оперативно управлять койками и кадрами. Во время снижения заболеваемости COVID-19 койки снова вернут для оказания медицинской помощи по основному направлению.

В России около 1,5 млн человек, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию. Программа такой диспансеризации для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями существует с лета 2021 года по указу президента страны Владимира Путина.

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид отметил вклад России в борьбу с пандемией COVID-19. По его словам, страна играет важную роль в решении главных проблем этого времени.

Фото: un.org

Российский препарат «Мир-19» от COVID-19 противопоказан при беременности, грудном вскармливании и тяжелом течении коронавируса. Пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями следует употреблять лекарство малыми дозами. Сам препарат показан для применения у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, лекарство вводится ингаляционно два раза в день. Курс лечения составляет 14 дней.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений о ситуации с COVID-19. По его словам, в стране возбуждено уже более 200 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса. Также он заявил, что руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, а экономика, столкнувшись с вызовами пандемии коронавируса, оказалась более мобилизованной и подготовленной к такой ситуации, чем экономики других стран. Российский лидер надеется, что в следующем году страна сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу. На данный момент его уровень составляет 59,4%.

Минпросвещения не будет продлевать зимние каникулы для школьников из-за COVID-19. Вопрос о продлении каникул в министерстве не обсуждается. Школам было рекомендовано уйти на отдых раньше запланированного срока, но этот вопрос каждый регион решает самостоятельно.

Глава Центра им. Гамалеи Гинцбург заявил, что омикрон-штамм COVID-19 лучше распространяется в популяции. По его словам, количество заболевших коронавирусом, в особенности среди непривитых, может достичь очень больших значений из-за омикрона.

Россия совместно с Сирией создала рабочую группу по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от COVID-19. В июле в Сирию на безвозмездной основе было доставлено 250 тысяч доз российской вакцины, 1 миллион тест-систем и препаратов для борьбы с коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

В Воронежской области на новогодние каникулы были продлены введенные в регионе запреты на работу фуд-кортов из-за COVID-19. Работа общепита разрешена с 23.00 до 6.00 по мск. Совсем недавно ситуация с коронавирусом в Воронежской области оценивалась как очень сложная. С 25 октября по 7 ноября были объявлены нерабочим.

Гинцбург заявил, что препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, разработанный в Центре им. Гамалеи, эффективен против омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в столице за эту неделю снизился на 15%. Сама ситуация в городе остается стабильной и благоприятной, снижение заболеваемости наблюдается уже на протяжении 8 недель.

Вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что российская статистика заражений омикрон-штаммом COVID-19 может не учитывать большинства случаев, а само число заболевших может быть гораздо больше.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Министерство не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся школ из-за пандемии.

Фото: edu.gov.ru

Власти Словакии выплатят €200—300 пенсионерам за прохождение вакцинации

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 278 147 517 человек, 5 386 705 человек скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (51 814 824). На второй строчке — Индия (34 772 626), на третьей — Бразилия (22 230 943), на четвертой — Великобритания (11 836 920), на пятой — Россия (10 140 429, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (815 423). За ними следуют Бразилия (618 492), Индия (479 133), Мексика (298 359), Россия (295 296).



Власти Эквадора ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Минздрав страны сообщил, что такое решение связано с ростом заболеваемости в стране и распространением омикрон-штамма.



Американский ученый Эрик Тополь заявил, что США ожидает самая сильная волна заболеваемости COVID-19. По его словам, число заболевших сможет превысить данные, зафиксированные в декабре и январе 2020 года.

Фото: evercare.ru

Пенсионеры в Словакии получат €200 (16 617 рублей) и €300 (24 925 рублей) за вакцинацию от COVID-19. Власти страны выделили на финансовое поощрение пенсионеров 279 миллионов евро, всего выплаты получат около 500 тысяч граждан.

Во Франции была зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 с начала пандемии. Больше 88 тыс. новых случаев заболевания было зафиксировано только за сутки. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что быстрый рост распространения омикрон-штамма вытеснил волну «дельта», но новый вид может быть менее опасным.

В США был одобрен препарат от COVID-19 в виде таблеток производства Merck. Препарат молнупиравир предназначен для лечения легкого и среднего течения заболевания. Он стал вторым на американском рынке после таблеток производства Pfizer.

В Каталонии из-за роста заболеваемости COVID-19 c 24 декабря будет введен комендантский час. Высший суд региона признал законным введение ограничений из-за сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявил о новых антиковидных ограничениях из-за распространения нового омикрон-штамма COVID-19. Первый этап ограничений рассчитан с 23 декабря по 2 января, второй начнется после 3 января, а сроки его окончания остаются неизвестными.

Фото: eurointegration.com.ua

В Германии зафиксирован первый случай смерти от омикрон-штамма COVID-19. По данным института Роберта Коха, погибший принадлежал к возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие подробности не раскрываются.

Исследование в Великобритании показало, что люди, болеющие омикрон-штаммом COVID-19, попадают в больницу реже на 50—70%, чем болеющие вариантом «дельта».

Ученые Канадского университета Уотерлу обнаружили, что покрытия из чистой меди или ее соединений способны уничтожать COVID-19. Во время исследования они наносили покрытия на стекло или ткань тоньше человеческого волоса, погружали образцы в раствор, содержащий вирусы. Эксперимент показал, что медь обладает противовирусным эффектом.

За последние сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило максимальное значение с начала пандемии. В стране на данный момент действуют одни из самых строгих ограничений для борьбы с распространением нового штамма COVID-19.

Максим Кокунин