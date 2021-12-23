Российский препарат от COVID-19 «Мир-19» противопоказан при тяжелом течении коронавируса

Российский препарат от COVID-19 «Мир-19» противопоказан при беременности, грудном вскармливании, а также при тяжелом течении коронавируса. С осторожностью лекарство следует применять пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

Препарат для лечения коронавируса «Мир-19» показан для применения у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Курс лечения — 14 дней. Лекарство вводят ингаляционно два раза в день, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Препарат «Мир-19» от ФМБА Минздрав России зарегистрировал вчера.

В сентябре начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко заявляла, что у препарата «МИР-19» нет серьезных побочных эффектов.



Татьяна Леухина