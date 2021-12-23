В Казани открылась новая дезинфекционная станция

В Казани заработала новая дезинфекционная станция на улице Дементьева. Это первое учреждение такого типа, которое построили в России за последние 20 лет.

Новое двухэтажное здание имеет общую площадь в 1 480 кв. метров. В нем располагается шлюз, лаборатория контроля качества дезинфекции, дезкамера.

Фото: kzn.ru

В дезкамеру привозят вещи инфицированного человека, например подушки, матрасы, одеяла. Также в здании есть санпропускник, где принимают пациентов с туберкулезом и педикулезом.

Кроме того, дезстанция занимается обработкой очагов инфекций: домашних, в рабочих коллективах, школах, детских садах, обработкой территории парков.

Ранее дезстанция Казани располагалась в старом, аварийном здании на улице Карла Маркса 1928-го года постройки, сообщается на сайте мэрии города.

Во время пандемии в столице Татарстана начали обрабатывать дезинфицирующими средствами общественный транспорт.

Татьяна Леухина