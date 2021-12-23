В новогодние каникулы офисы МФЦ в Татарстане будут оказывать только одну услугу

В Татарстане во всех офисах МФЦ республики 31 декабря — выходной день. В новогодние выходные они будут оказывать только одну услугу: распечатывать сертификаты о вакцинации против COVID-19 и подтверждать учетную запись ЕСИА.

В Казани со 2 по 9 января будут работать офисы МФЦ «Зареченский» (ул. Чистопольская, 5), «Московский» (ул. Кулахметова, 25/1), «Советский» (проспект Победы, 214). Они будут открыты с 10.00 до 16.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челнах со 2 по 8 января будет работать офис «Центральный» (бульвар Кол Гали, 25е) с 10.00 до 16.00.

Офисы МФЦ Татарстана в других городах и районах республики работают также со 2 по 8 января с 10.00 до 16.00. Прием заявителей по всем остальным услугам, предоставляемым в МФЦ, осуществляться не будет, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.



В ноябре в МФЦ перешли на конвейерную выдачу «бумажных» QR-кодов о вакцинации. «Реальное время» рассказывало подробнее о новой услуге.



Татьяна Леухина