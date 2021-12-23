В России более 183 тысяч коек перепрофилированы для лечения заболевших COVID-19

Фото: Максим Платонов

В российских медучреждениях свыше 183 тысяч коек остаются перепрофилированными для лечения пациентов с COVID-19. Об этом рассказали в Минздраве РФ.

Как отметили в ведомстве, с помощью эффективного мониторинга заболеваемости коронавирусной инфекцией удается оперативно управлять койками и кадрами. Во время снижения заболеваемости COVID-19 коечный фонд своевременно перепрофилируется под оказание медицинской помощи по основному направлению, сообщает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в стране выявили 25 667 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 10 318 650 россиян, выздоровевших — 9 139 166. Также за прошедшие сутки коронавирус унес жизни 1 002 жителей страны, всего от инфекции скончался 301 271 гражданин РФ.

Диана Жиленкова