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В Эквадоре ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

04:35, 24.12.2021
В Эквадоре ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Эквадора ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Как рассказали в местном Министерстве здравоохранения, к такой мере пришли из-за эпидемиологической обстановки.

В частности, наблюдается подъем заболеваемости, а также распространение вызывающих беспокойство новых штаммов. В ведомстве добавили, что в стране есть достаточное количество препаратов для вакцинации всего населения.

Фото: realnoevremya.ru

Исключением станут граждане с противопоказаниями к процедуре, передает ТАСС.

Недавно в ВОЗ предостерегли от поголовной вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дело в том, что данная категория населения менее всего подвержена тяжелому протеканию заболевания.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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