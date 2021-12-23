В нескольких регионах России смягчили антиковидные меры
Еще в двух регионах России смягчили ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Так, в Тульской области до 9 января отменили обязательное наличие QR-кода в кафе и ресторанах.
Также временно отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении фитнес-центров, бассейнов и других спортивных объектов.
Антиковидные меры смягчили и на Ставрополье. В регионе до 20 января приостановили действие системы QR-кодов для посещения общественных мест, передает «РИА Новости».
Также сегодня стало известно, что в Крыму разрешили посещать торговые центры без QR-кодов. Такая мера будет действовать до 20 января.
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