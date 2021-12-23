Путин: руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно в пандемию

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции оценил работу глав регионов страны в период пандемии коронавируса. Руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, считает он.

При этом глава государства обратил внимание, что в некоторых ситуациях можно было бы действовать точнее. По мнению президента, сравнивать регионы нельзя — везде была разная эпидемиологическая ситуация.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.