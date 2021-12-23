В Мурманской области обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Мурманской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19. Об этом заявили в официальном сообществе администрации Ковдорского муниципального округа во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что несколько дней назад в один из населенных пунктов округа приехала в гости к родственникам семья, которая постоянно проживала за границей.

Фото: realnoevremya.ru

Прибывшие прошли тестирование, по результатам которого у двоих был обнаружен коронавирус. Дальнейшее исследование показало, что члены семьи заразились штаммом «омикрон».

Сейчас вся семья находится на самоизоляции. Ситуация находится на контроле специалистов Роспотребнадзора.

Сегодня стало известно, что в России разработали тест для быстрого выявления омикрон-штамма COVID-19.

Диана Жиленкова