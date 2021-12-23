Туристический поток в Свияжске превысил допандемийные показатели

Фото: Максим Платонов

В 2021 году остров-град Свияжск посетили почти 900 тысяч туристов. Об этом рассказала журналистам директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Он отметил, что в уходящем году удалось превысить допандемийные показатели: до введения ограничительных мер в 2019 году на острове побывали 700 тыс. туристов, а уже в 2020 году этот показатель снизился до 480 тысяч.

— 2021 год был для нас успешным с точки зрения привлеченных туристов и проведенных мероприятий. Если быть точным, к нам приехали 894 тысячи человек, мы провели 7 233 экскурсии, а наши мероприятия посетили около 60 тысяч человек. Несмотря на сложности, у нас прошел фестиваль документального кино «Рудник», театральная лаборатория, летом состоялся показ уже третьей части «Лодка» оперы «Свияжская трилогия» Александра Маноцкова. В будущем году, надеюсь, у нас будет возможность еще не раз показать это произведение. Для этой постановки был построен специальный деревянный струг, который мы успешно спустили на воду. Теперь будем искать спонсоров и партнеров, чтобы построить лодку большего размера. Кроме того, мы организовали и провели масштабный фе6стиваль «Народная лодка», международные археологические конференции и множество выставок. В будущем году, кроме традиционных событий, нам предстоит серия экспозиций и мероприятий, приуроченных к юбилейной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет и в Казани, и в Свияжске.

Артем Силкин сообщил, что планы на 2022 год действительно грандиозные — и по событийному туризму, и по выставочной деятельности. Понятно, что остров не может вместить больше гостей, нежели он рассчитан. Однако после проведения ряда работ теперь остров-град Свияжск может принять до 1,5 млн гостей в год.

Важным моментом для увеличения интереса молодежи к истории родной страны стал запуск первой версии компьютерной игры «Революционер» — своеобразный «графический роман», посвященный музею Гражданской войны Свияжска. Кроме того, завершается работа над гидом для мобильных устройств, включающим обзорные экскурсии по острову и двум экспозициям. Создана и новая сувенирная туристическая карта Свияжска, которую можно приобрести уже в новогодние праздники.

Анна Тарлецкая