В Татарстане после введения обязательной вакцинации против COVID-19 привили более миллиона человек

В рамках действия постановления главного санитарного врача Татарстана об обязательной вакцинации против коронавируса привили более миллиона человек, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего привито 2,270 млн татарстанцев, 50% из них — в рамках постановления.

— То есть почти 1 миллион 150 тысяч было вакцинировано за два месяца, после того как было введено постановление главного санитарного врача — с 11 октября. То есть за два месяца мы охватили вакцинацией рекордное количество людей. Это очень хороший показатель, — отметила Авдонина.

Охват прививками составляет 74%.

Суммарно проверено 630 объектов на исполнение постановления, в 49 выявили нарушения. Семерых уже оштрафовали — каждого на 25 тыс. рублей.