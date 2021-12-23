В Минздраве заявили, что уже более 1,5 млн россиян прошли углубленную диспансеризацию
В России свыше 1,5 млн человек, перенесших коронавирус, прошли углубленную диспансеризацию. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
Как пояснили в ведомстве, комплекс мероприятий помогает эффективно обнаруживать осложнения и последствия COVID-19. Также диспансеризация позволяет избежать тяжелых последствий вируса.
Отмечается, что программа углубленной диспансеризации жителей страны, перенесших COVID-19 и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, осуществляется с лета текущего года по поручению президента страны Владимира Путина, передает «РИА Новости».
В этом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал переболевшим COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, чтобы свести к минимуму риски для здоровья. По его словам, 85% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, обращаются за медицинской помощью с осложнениями и обострениями.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым