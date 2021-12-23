В Татарстане зафиксировали еще шесть летальных исходов от коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Коронавирус унес жизни женщин 1939, 1945, 1946, 1947, 1950 годов рождения и мужчины 1961 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: Максим Платонов

Всего от COVID-19 скончался 1401 житель РТ.

За последние сутки в республике зарегистрировали 99 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 23 декабря в РТ выявлено 41 963 случая COVID-19. За весь период выздоровели 35 327 татарстанцев, в том числе 197 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова