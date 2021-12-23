Президент России: надеюсь в следующем году мы достигнем коллективного иммунитета

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что надеется, что в следующем году страна сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу. Он ожидает это примерно в первом квартале.



На сегодняшний день, по его словам, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 59,4%.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.