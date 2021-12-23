Путин заявил, что российская экономика оказалась подготовленной к такому шоку, как пандемия

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что экономика, столкнувшись с вызовами пандемии коронавируса, оказалась более мобилизованной и подготовленной к таким шокам, чем экономики ведущих стран мира.

Российский лидер обратил внимание, что рост ВВП по итогам 2021 года ожидается 4,5%.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.