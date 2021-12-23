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Путин заявил, что российская экономика оказалась подготовленной к такому шоку, как пандемия

12:18, 23.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Путин заявил, что российская экономика оказалась подготовленной к такому шоку, как пандемия
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что экономика, столкнувшись с вызовами пандемии коронавируса, оказалась более мобилизованной и подготовленной к таким шокам, чем экономики ведущих стран мира.

Российский лидер обратил внимание, что рост ВВП по итогам 2021 года ожидается 4,5%.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Какая экономика, крах стране
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