Путин заявил, что по факту подделок сертификатов о вакцинации в России возбудили более 200 уголовных дел

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что в стране возбудили уже более 200 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Однако глава государства уверен, что принуждать к прививке людей нельзя.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.