Главное о коронавирусе на 16 декабря: число заболевших «омикроном» удваивается, патент на лекарство от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Мобильные пункты вакцинации в Казани меняют режим работы

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19. Всего на 16 декабря в республике зарегистрировано 41 280 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 34 198 человек, в том числе 15 за минувшие сутки.

Вакцинированная женщина от COVID-19 родила в Набережных Челнах здорового ребенка. Мальчику уже четыре месяца. Первый компонент вакцины женщина получила на 32-й неделе беременности, а второй — на 35-й неделе. Она привилась «Спутником V».

В Татарстане для работы во временных COVID-госпиталях задействовали 17 161 медицинского работника, 883 водителя скорой помощи и 1 318 учащихся и студентов.

Умерла татарстанская журналистка и писатель Земфира Гильмутдинова. Как стало известно, она болела коронавирусом и проходила лечение в железнодорожной больнице. Накануне утром ее состояние начало ухудшаться, медикам не удалось ее спасти.



В Татарстане четверть врачей-пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых во время пандемии, вернулись к работе. Часть из них сделали это после прохождения вакцинации. Всего за два года пандемии на пенсию по возрасту вышли 700 врачей.



Фото: Ринат Назметдинов

В Казани изменится режим работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. C 17 декабря прививочный кабинет в ТЦ «Мега» перестанет работать круглосуточно и будет принимать с 8.00 до 20.00. В этот же день вечером закроется пункт вакцинации в КДК им. В.И. Ленина.

Коронавирус унес жизни еще шести татарстанцев. Умерли женщины 1938, 1961, 1936, 1941, 1954 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 359 человек.



Утром 16 декабря в Казани контролеры в электротранспорте выявили 12 пассажиров без QR-кодов. Кроме того, 37 человек нарушили масочный режим. После замечания 22 пассажира надели маски, остальным 15 пришлось покинуть транспорт.

Фото: Максим Платонов

«Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован»

За последние сутки в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса, выздоровели 37 155 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 131 646 человек, а выздоровевших — до 8 876 788 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 133 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 294 024 человека.



За последние сутки в России проведено 535 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 596 083 человека.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал седьмую с августа 2020 года прививку от коронавируса. Он вакцинировался «КовиВаком». По его словам, он ни разу не болел коронавирусом и чувствует себя хорошо.



Ученые Центра им. Гамалеи получили патент на применение средства, способного вызвать иммунный ответ против инфекции коронавируса у детей старше одного месяца. Технической задачей группы изобретений, заявленной центром, является создание средств, эффективно вызывающих иммунный ответ против COVID-19 у детей.

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек может одновременно заразиться двумя штаммами коронавируса — «дельтой» и «омикроном». Сосуществование двух мутаций в организме «абсолютно возможно», уверяет эксперт.



В Госдуме планируют рекомендовать правительству подумать над вопросом о введении ПЦР-тестов для людей с медотводом от прививки против коронавируса при посещении офисов МФЦ. Проект постановления подготовил профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.



Фото: Ринат Назметдинов

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков допустил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может иметь искусственное происхождение. По мнению эксперта, данный вариант вируса целенаправленно создали «суперослабленным».



Кабмин РФ выделит средства российским регионам для ремонта медицинского оборудования и закупки расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. На эти цели направят до 10 миллиардов рублей



Глава СПЧ Валерий Фадеев не собирается поддерживать амнистию для купивших поддельные сертификаты о прохождении вакцинации. «Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», — заявил он. Продажу и покупку сертификатов о прививке против коронавируса он считает жульничеством.

В Карелии для ряда организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета, отменили часть антиковидных ограничений, в том числе обслуживание клиентов по QR-кодам. Это касается театров, музеев, библиотек, концертных залов, клубов, домов культуры, организаций сфер отдыха и развлечений.



Фото: kgkm.karelia.ru

В Кирове власти планируют отменить открытие новогодних елок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Из-за пандемии основная часть праздничных мероприятий состоится в онлайн-формате. Из праздничной программы пока исключено торжественное открытие главных елок в районах областного центра.



Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, что основными проявлениями постковидного синдрома стали одышка и амнезия. Но также существуют и другие нарушения, которые показывают, что COVID-19 воздействует на мозг.

СМИ выяснили, что причиной затяжных переговоров России и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации стали разногласия сторон о механизмах проверки цифровых документов и инструментах верификации. Европейцы якобы настаивают на использовании своей платформы, с чем категорически не согласна РФ.

Российский врач Александр Мясников призвал к ревакцинации в начале — середине февраля всех, кто получил последнюю дозу прививки или перенес болезнь в октябре и ранее. Для этого он предложил использовать вакцину «Спутник Лайт». Кроме того, он считает, что единственно надежным способом борьбы с распространением омикрон-штамма коронавируса является ревакцинация и коррекция самих вакцин.

Фото: Максим Платонов

Митрополит Илийский Герман назвал умерших от коронавируса самоубийцами и сказал, что не ходит на их похороны. В ответном письме одной из прихожанок Герман осудил противников вакцинации от коронавируса и медицинских мер.

Необычные симптомы «омикрона»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 272 227 565 человек, 5 330 181 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (50 374 552). На второй строчке — Индия (34 718 602), на третьей — Бразилия (22 201 221), на четвертой — Великобритания (11 073 455), на пятой — Россия (9 927 150, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (802 511). За ними следуют Бразилия (617 271), Индия (476 478), Мексика (297 188), Россия (287 135).

Ученые медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed) пришли к выводу, что новый штамм коронавируса «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2. Эти данные объясняют, почему новый вариант может передаваться от человека человеку быстрее, чем предыдущие штаммы.



Эксперты из Южно-Африканской Республики заметили два необычных симптома у зараженных штаммом «омикрон» коронавируса — боли в пояснице и першение в горле. Однако они на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого найден дельта-штамм. Такие выводы были сделаны после анализа 78 тысяч случаев.



Великобритания с 20 декабря начнет повторно прививать детей в возрасте 12—15 лет. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. Вакцинация подростков в стране началась в сентябре. Детей прививают одной дозой препарата Pfizer-BioNTech. В Англии уже ревакцинировались более 45% взрослого населения.

Фото: vaktsineeri.ee