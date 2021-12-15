Эксперт: заражение одновременно штаммами «дельта» и «омикрон» возможно
Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек может одновременно заразиться двумя штаммами коронавируса — «дельтой» и «омикроном».
«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов — «дельты» и «омикрона»? Ответ: абсолютно возможно», — заявил Горелов в эфире Первого канала.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что новый штамм коронавируса «омикрон» может снижать эффективность вакцин от коронавируса, но этот вариант не такой опасный, как «дельта».
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