Вирусолог: штамм «омикрон» мог быть создан искусственно

Фото: Максим Платонов

Новый штамм коронавируса «омикрон» может иметь искусственное происхождение. С таким мнением выступил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков в интервью «Радио России».



По мнению эксперта, данный вариант вируса целенаправленно создали «супер ослабленным». По словам Чумакова, в «омикроне» содержится набор уже известных мутаций коронавируса. Вирусолог считает, что новый штамм очень скоро вытеснит дельта-вариант COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Вчера Чумаков назвал «омикрон» предвестником конца пандемии, поскольку он вызывает у зараженных более легкую форму заболевания, причем даже у невакцинированных. По словам эксперта, может произойти рост заболеваемости, но тяжесть заболевания будет постепенно сходить на нет.

Диана Жиленкова