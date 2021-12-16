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У привитой во время беременности челнинки родился здоровый малыш

02:24, 16.12.2021
У привитой во время беременности челнинки родился здоровый малыш
Фото: mzrt-kdmc.ru

В КДМЦ Набережных Челнов успешно родила вакцинированная от COVID-19 женщина. Сейчас мальчику 4 месяца, он развивается в соответствии с возрастом.

Роды проходили на сроке 40 недель. Уже на четвертые сутки малыш и новоиспеченная мама были выписаны домой. Это уже третий ребенок в семье Холговых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мама приняла решение о вакцинации осознанно. Она переболела коронавирусом на раннем сроке. Для вакцинации женщина выбрала «Спутник V». Первый компонент которого получила на сроке 32-й недели, а второй на 35-й неделе. По словам медиков, во время беременности негативного влияния вакцины не было выявлено, сообщает пресс-служба КДМЦ.

В конце ноября ТНВ показывало, как в Казани беременные проходят вакцинацию от COVID-19.

В начале октября главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что в России не выявили случаев осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин.

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