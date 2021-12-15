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Для лиц с медотводом в Госдуме предлагают ввести ПЦР-тестирование при посещении МФЦ

13:13, 15.12.2021
Для лиц с медотводом в Госдуме предлагают ввести ПЦР-тестирование при посещении МФЦ
Фото: realnoevremya.ru

Госдума порекомендует правительству подумать над вопросом о введении ПЦР-тестов для людей с медотводом к прививке от коронавируса при посещении офисов МФЦ. Информация опубликована в проекте постановления палаты, размещенном в думской электронной базе в среду.

Согласно тексту документа, правительству РФ рекомендуется рассмотреть вопрос использования гражданами с медотводом к вакцинации ПЦР-тестов при посещении ими многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Проект постановления подготовил профильный Комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В декабре «Госуслуги» будут технически готовы выдавать сертификаты по результатам теста на антитела к COVID-19.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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