В Кирове отменили торжественное открытие новогодних елок

В Кирове власти планируют отменить открытие новогодних елок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Из-за пандемии основная часть праздничных мероприятий состоится в онлайн-формате. Из праздничной программы пока исключено торжественное открытие главных елок в районах областного центра.

Фото: realnoevremya.ru

«Речь идет о различных викторинах, квестах, мастер-классах, новогодних поздравлениях, которые будут организованы в городских библиотеках и центрах местной активности, — уточнили в ведомстве. - Часть мероприятий предполагает очное присутствие горожан при строгом соблюдении санитарных норм: ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции», — говорится в сообщении исполкома.

Также при посещении учреждений будет необходимо предъявить QR-код.

Ранее Набережные Челны попали в список российских городов, где опаснее всего встречать Новый год. Неспокойная обстановка накануне праздника отмечается также в Уфе, Москве, Краснодаре и Тюмени.

Ольга Шагиева