Скончалась журналист и писатель Земфира Гильмутдинова
15 декабря скончалась журналист и писатель Земфира Гильмутдинова, сообщил Союз писателей Татарстана.
Союз писателей выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшей.
Земфира Гильмутдинова работала в журнале «Сәхнә» («Сцена»), занимала пост главы пресс-службы Татарской государственной филармонии. Последние годы жизни она курировала отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома Казани.
Как стало известно, Земфира Гильмутдинова болела коронавирусом. Она проходила лечение в железнодорожной больнице. Сегодня ее перевели из реанимации в палату. Утром ее состояние начало ухудшаться. Медикам не удалось спасти журналистку. У нее оторвался тромб, сообщает ГТРК «Татарстан».
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