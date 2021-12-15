Четверть врачей-пенсионеров в Татарстане вернулись на работу

Четверть врачей-пенсионеров в Татарстане, ушедших на заслуженный отдых во время пандемии, вернулись к работе. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

За два года пандемии на пенсию по возрасту с работы ушли 700 врачей. Четверть из них вернулись на работу. Часть медиков вернулись на работу после вакцинации от коронавируса.



Ранее в Минздраве Татарстана призвали медиков-пенсионеров вернуться в больницы. В больницах ощущается нехватка медперсонала.

Ольга Шагиева