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Четверть врачей-пенсионеров в Татарстане вернулись на работу

14:55, 15.12.2021
Четверть врачей-пенсионеров в Татарстане вернулись на работу
Фото: realnoevremya.ru

Четверть врачей-пенсионеров в Татарстане, ушедших на заслуженный отдых во время пандемии, вернулись к работе. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

За два года пандемии на пенсию по возрасту с работы ушли 700 врачей. Четверть из них вернулись на работу. Часть медиков вернулись на работу после вакцинации от коронавируса.

Ранее в Минздраве Татарстана призвали медиков-пенсионеров вернуться в больницы. В больницах ощущается нехватка медперсонала.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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