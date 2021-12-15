Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Он вакцинировался «КовиВаком».
— И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо, — написал Жириновский в своем telegram-канале. Политик призвал всех вакцинироваться.
Первую прививку Жириновский сделал в августе 2020-го. Тогда он стал добровольным участником пострегистрационных клинических исследовании российской вакцины «Спутник V» от коронавируса .
— Коронавирус продолжает поступь по планете. Только в нашей стране от него погибли уже почти полмиллиона человек! Только представьте масштаб. Это как разом вымерла бы Тула, Калининград или Рязань, — обратил внимание Жириновский.
В феврале текущего года он сообщил, что внес личный вклад в развитие российской вирусологии. По мнению Жириновского, российские ученые не смогли бы создать вакцину от COVID-19, если бы не его решительные действия.
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