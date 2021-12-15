Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал седьмую прививку от коронавируса. Он вакцинировался «КовиВаком».

— И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо, — написал Жириновский в своем telegram-канале. Политик призвал всех вакцинироваться.

Первую прививку Жириновский сделал в августе 2020-го. Тогда он стал добровольным участником пострегистрационных клинических исследовании российской вакцины «Спутник V» от коронавируса .

— Коронавирус продолжает поступь по планете. Только в нашей стране от него погибли уже почти полмиллиона человек! Только представьте масштаб. Это как разом вымерла бы Тула, Калининград или Рязань, — обратил внимание Жириновский.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале текущего года он сообщил, что внес личный вклад в развитие российской вирусологии. По мнению Жириновского, российские ученые не смогли бы создать вакцину от COVID-19, если бы не его решительные действия.

Татьяна Демина