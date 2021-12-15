Ученые назвали два необычных симптома при заболевании новым штаммом COVID-19 «омикрон»

Эксперты из Южно-Африканской Республики заметили два необычных симптома у зараженных штаммом «омикрон» коронавируса. Об этом сообщает издание «The Sun».

Исполнительный директор крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР Discovery Health, доктор Райан Ноах рассказал, что у больных, зараженным штаммом «омикрон», наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. Однако они на 23% реже попадают в больницы в сравнении с теми, у кого найден дельта-штамм. Такие выводы были сделаны после анализа 78 тысяч случаев.

Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, но это не означает, что этот вариант COVID-19 менее опасен.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что можно одновременно заразиться двумя штаммами коронавируса — «дельтой» и «омикроном».



Дарья Акимова