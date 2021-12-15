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Ученые Центра им. Гамалеи запатентовали средство для защиты детей старше одного месяца от COVID-19

18:03, 15.12.2021
Ученые Центра им. Гамалеи запатентовали средство для защиты детей старше одного месяца от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Ученые Центра им. Гамалеи получили патент на применение средства, способного вызвать иммунный ответ против инфекции коронавируса у детей старше одного месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.

В ведомстве пояснили, что патент выдан на использование средства, но о новой вакцине речь не идет.

В описании патента указано, что технической задачей группы изобретений, заявленной центром, является создание средств, эффективно вызывающих иммунный ответ против COVID-19 у детей. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что разработка средств защиты от коронавируса для детей является сложной, так как их иммунная система отличается от взрослой.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сообщалось, что Центр им. Чумакова разрабатывает вакцину против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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