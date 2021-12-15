Ученые Центра им. Гамалеи запатентовали средство для защиты детей старше одного месяца от COVID-19
Ученые Центра им. Гамалеи получили патент на применение средства, способного вызвать иммунный ответ против инфекции коронавируса у детей старше одного месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.
В ведомстве пояснили, что патент выдан на использование средства, но о новой вакцине речь не идет.
В описании патента указано, что технической задачей группы изобретений, заявленной центром, является создание средств, эффективно вызывающих иммунный ответ против COVID-19 у детей. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что разработка средств защиты от коронавируса для детей является сложной, так как их иммунная система отличается от взрослой.
Накануне сообщалось, что Центр им. Чумакова разрабатывает вакцину против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых.
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