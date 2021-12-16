Утром в общественном транспорте Казани без QR-кодов пытались проехать 12 человек

Фото: Максим Платонов

Утром 16 декабря контролеры выявили в электротранспорте 12 пассажиров без QR-кодов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Семь человек без кодов выявили в трамваях и троллейбусах, еще пять — в метро. Всего проверили 164 единицы подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене. Полицию водительско-кондукторский состав не вызывал.

Еще за утро выявили 37 нарушителей масочного режима. 22 из них надели маски после замечания, еще 15 человек покинули транспорт.

Фото: Максим Платонов

В Казани в период с 11 по 14 декабря полицейские составили протоколы на шестерых пассажиров, у которых не было QR-кода.

Маргарита Головатенко