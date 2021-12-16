Ученые заявили, что штамм «омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем «дельта»

Фото: Максим Платонов (архив)

Новый штамм коронавируса «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).

Эта информация объясняет, почему новый вариант может передаваться от человека человеку быстрее, чем предыдущие штаммы. При заболевании «омикроном» инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2. Это может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем ученые из Южно-Африканской Республики сообщили о двух необычных симптомах у людей, зараженных «омикроном»: боли в пояснице и першение в горле. Но пациенты на 23% реже попадают в больницы. Эксперты подчеркнули, что более легкая форма болезни не говорит о том, что этот вариант COVID-19 менее опасен.



Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков называл новый штамм «омикрон» предвестником конца пандемии. Также он выдвинул версию, что этот вариант создали искусственно.



Татьяна Леухина