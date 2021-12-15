В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции скончались: женщины 1938, 1961, 1936, 1941, 1954 годов рождения и мужчина 1959 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 359 человек.
За минувшие сутки в Татарстане подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 15 декабря в республике зафиксировали 41 134 случая.
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