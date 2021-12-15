В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: женщины 1938, 1961, 1936, 1941, 1954 годов рождения и мужчина 1959 года рождения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 359 человек.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 15 декабря в республике зафиксировали 41 134 случая.

Татьяна Леухина