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В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19

18:08, 15.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: женщины 1938, 1961, 1936, 1941, 1954 годов рождения и мужчина 1959 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 1 359 человек.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 15 декабря в республике зафиксировали 41 134 случая.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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