Кабмин РФ выделит 10 млрд на поддержку ковидных больниц в регионах
Кабмин выделит средства регионам для ремонта медицинского оборудования и закупки расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Деньги выделят из резервного фонда правительства.
«Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Ранее Кабмин РФ выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Татарстан получит свыше 2 млрд рублей.
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