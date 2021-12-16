Кабмин РФ выделит 10 млрд на поддержку ковидных больниц в регионах

Кабмин выделит средства регионам для ремонта медицинского оборудования и закупки расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Деньги выделят из резервного фонда правительства.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Кабмин РФ выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Татарстан получит свыше 2 млрд рублей.



Ольга Шагиева