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В Башкирии не исключили продления зимних каникул при неблагоприятной эпидситуации

04:31, 06.12.2021
В Башкирии не исключили продления зимних каникул при неблагоприятной эпидситуации
Фото: realnoevremya.ru

Власти Башкирии не исключают возможности продления зимних школьных каникул на недельный период в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников.

Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что каникулы при высоких показателях заболеваемости продлят максимум на неделю: «Мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект».

Фото: realnoevremya.ru

Хабиров подчеркнул, что регион не находится в зоне риска, согласно данным оперштаба РФ, сообщает «РИА Новости».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Башкортостан

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