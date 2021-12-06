В Башкирии не исключили продления зимних каникул при неблагоприятной эпидситуации

Власти Башкирии не исключают возможности продления зимних школьных каникул на недельный период в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников.



Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что каникулы при высоких показателях заболеваемости продлят максимум на неделю: «Мы уже делали так по осенним каникулам, это дает очень положительный эффект».

Фото: realnoevremya.ru

Хабиров подчеркнул, что регион не находится в зоне риска, согласно данным оперштаба РФ, сообщает «РИА Новости».

Маргарита Головатенко