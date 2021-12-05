Врач из ЮАР назвала отличительный симптом заражения омикрон-штаммом COVID-19

Фото: Максим Платонов

Отличительным признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса может быть першение в горле. Обычно этот симптом не характерен для COVID-19, заявила председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи.

По ее словам, другие симптомы нового штамма не подверглись изменениям. У пациентов сохраняются обоняние и вкус, колеблется температура тела. О значительном понижении уровня кислорода сведений нет. В целом симптомы позволяют проводить лечение на дому, передает «Российская газета».

Фото: Максим Платонов

Сегодня стало известно, что в омикрон-штамме COVID-19 найден фрагмент генома человека. По словам специалистов, это помогает ему уклоняться от атак со стороны иммунной системы.

Диана Жиленкова