В Татарстане непривитых от коронавируса с сегодняшнего дня отстранят от работы

С сегодняшнего дня по требованию Роспотребнадзора в Татарстане должны быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат занятости все непривитые от коронавируса сотрудники предприятий и организаций.

Такую меру предусматривает постановление №7 главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной от 11 октября 2021 года «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан», пишет «Коммерсантъ».

Темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане снижается, но ситуация остается напряженной, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин. По его словам, вакцинация проходит «не теми темпами, какими бы хотелось». По республике работают 175 пунктов вакцинации, два из которых — круглосуточно.



Ольга Шагиева