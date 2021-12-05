У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили коронавирус
У девяти граждан России, вернувшихся из ЮАР, подтвердился коронавирус, сообщает Роспотребнадзор РФ.
Всех граждан госпитализировали, они находятся под медицинским наблюдением. В настоящее время устанавливается штамм.
3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.
За последние сутки в России зафиксировали 32 602 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 9 801 613 россиян.
В России коэффициент распространения коронавируса по-прежнему остается на уровне 0,99. Этот показатель держится уже в течение трех недель.
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