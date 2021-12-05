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В России коэффициент распространения COVID-19 не превышает единицу три недели подряд

12:57, 05.12.2021
В России коэффициент распространения COVID-19 не превышает единицу три недели подряд
Фото: Максим Платонов

В России коэффициент распространения коронавируса по-прежнему остается на уроне 0,99. Этот показатель держится уже в течение трех недель.

Коэффициент распространения COVID-19 не превышает единицу в Воронежской, Свердловской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Подмосковье. Приравнялся к единице в Ростовской области и Пермском крае, а превысил — в Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в стране выявили 32 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии заразились 9 801 613 россиян. Выздоровели еще 30 593 человека, всего — 8 502 406 граждан РФ.

Диана Жиленкова
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